Giorgetti apre all’aumento delle spese militari | Con deficit sotto al 3% saranno sostenibili

Il ministro Giorgetti ha dichiarato che un aumento delle spese militari sarà possibile mantenendo un deficit sotto il 3%, considerato sostenibile. Ha inoltre precisato che questa scelta non comporterà tagli alle priorità sociali, grazie all’attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, che consentirà un maggiore margine di spesa. Questa posizione mira a bilanciare le esigenze di sicurezza con gli impegni sociali del Paese.

Il ministro ha poi chiarito che non vi sarà quindi alcuna rinuncia alle spese dedicate alle priorità di natura sociale, in quanto l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale permetterà di avere un margine maggiore di spesa.

Giorgetti, aumento spese difesa senza rinuncia a priorità sociali - grazie all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale - msn.com

Giorgetti: «Aumento delle spese per la difesa senza rinuncia alla spese sociali» - «Trattandosi di una flessibilità in deroga, l'attivazione della clausola di salvaguardia non richiederebbe la pubblicazione di un nuovo Piano strutturale di medio termine, ... msn.com

La giornata di giovedì 8 gennaio si apre con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al question time in Senato. A seguire, spazio agli annunci macroeconomici diffusi da #Italia, #Germania, #Eurozona, #Giappone e #StatiUniti. x.com

