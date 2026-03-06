Il 3 marzo il Senato ha approvato il disegno di legge contro l’antisemitismo, che ora attende il via libera definitivo alla Camera. La legge include la definizione dell’Ihra, l’International Holocaust Remembrance Alliance, relativa alla “percezione degli ebrei”. Sono stati stabiliti 11 criteri che evidenziano i timori riguardo alla libertà di espressione. Il testo si concentra su questa nuova formulazione senza approfondire cause o motivazioni.

Il 3 marzo il Senato ha approvato il disegno di legge contro l’antisemitismo (in attesa del via libera definitivo alla Camera) adottando la definizione dell’Ihra, l’ International holocaust remembrance alliance (Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto). La formula “descrive l’antisemitismo come una percezione degli ebrei che può manifestarsi come odio nei loro confronti, attraverso atti verbali o fisici diretti contro persone, beni, istituzioni o luoghi di culto ebraici”. Una definizione a maglie larghe che secondo alcuni potrebbe condurre a restringere il campo della libera espressione, alimentando i timori di censura. Esistono 11 criteri definiti dall’Irha e citati dal Rapporto annuale sull’antisemitismo della Fondazione Cdec (Centro di documentazione ebraica contemporanea). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ddl antisemitismo, passa la definizione sulla “percezione degli ebrei”: gli 11 criteri stabiliti i timori per la libertà d’espressione

Ddl antisemitismo, Amnesty International lancia allarme: "Rischio bavaglio per libertà d'espressione contro politiche genocide Israele"Amnesty critica i ddl contro l’antisemitismo al Senato: il richiamo alla definizione Ihra rischia di limitare la libertà di espressione, l’attivismo...

Ddl antisemitismo passato al Senato, il testo proposto che "limita libertà di espressione su Israele e genocidio dei palestinesi"Secondo una parte dell'opposizione che ha votato in Senato, la proposta di legge introduce una forma di tutela speciale verso lo stato sionista che...

Altri aggiornamenti su Ddl antisemitismo.

Temi più discussi: Ddl antisemitismo: il testo proposto al Senato; Via libera del Senato al ddl contro l'antisemitismo: cosa prevede; Ddl antisemitismo, via libera dal Senato: il testo proposto; No all'approvazione del ddl antisemitismo, che criminalizza la legittima critica a Israele di lavoratori e lavoratrici. Il 14 marzo tutte e tutti a Roma contro l'ennesima legge bavaglio.

Approvato al Senato il ddl sull’antisemitismo: Così sarà vietato criticare Israele. Il Pd si spaccaCon 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti, il Senato ha approvato il contestato disegno di legge per combattere l’antisemitismo proposto dal centrodestra. Prima di diventare legge, il testo d ... tpi.it

Ddl antisemitismo, primo sì del Senato: cosa prevede davvero e perché fa discutereIl 4 marzo 2026 al Senato è arrivato il primo via libera al cosiddetto ddl antisemitismo. I numeri sono chiari: 105 voti favorevoli, 24 contrari, 21 astenuti. La maggioranza di governo ha votato compa ... alphabetcity.it

Criticare Israele può costarti un post. O perfino l’account. Il Senato ha approvato il cosiddetto DDL antisemitismo: una legge che, con la definizione adottata, rischia di far passare per antisemitismo anche la critica a un governo. Sui social le conseguenze potre - facebook.com facebook

Il Senato approva il ddl contro l’antisemitismo. Per la prima volta entra nell’ordinamento italiano la definizione operativa di antisemitismo e nasce il Coordinatore nazionale per contrastarlo. Un passo necessario per difendere la memoria, prevenire l’odio e raff x.com