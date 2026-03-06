Dazi amari parte II | che fine hanno fatto le tariffe doganali imposte negli Usa da Donald Trump
Il 20 febbraio la Corte suprema ha respinto una delle tariffe doganali imposte negli Stati Uniti durante il mandato di Donald Trump, segnando la prima volta da quando è tornato alla Casa Bianca che una di queste misure viene bloccata in modo definitivo. La decisione rappresenta un passo importante per la politica commerciale americana e coinvolge una misura simbolo dell’amministrazione repubblicana.
La Corte Suprema sbarra la strada a un'amministrazione che sembrava poter agire libera da vincoli e contrappesi del Congresso e dei tribunali. E ora Trump rischia di perdere la faccia con elettori e partner commerciali Semplice battuta d’arresto o punto di non ritorno? La decisione del 20 febbraio segna la prima volta, da quando Donald Trump è tornata alla Casa bianca, che la Corte suprema ha affossato una delle misure simbolo dell’amministrazione repubblicana. Una novità per una presidenza che finora sembrava poter agire libera dai vincoli e dai contrappesi posti dal Congresso e dai tribunali. Con una libertà di manovra inedita negli ultimi decenni, che le aveva consentito di allargare a dismisura i poteri della presidenza, grazie al sostegno pressoché incondizionato dei repubblicani. 🔗 Leggi su Tpi.it
Dazi Usa al 15%: l’Italia è il secondo Paese più colpito al mondo dalle nuove tariffe doganali di TrumpUn’aliquota universale, pensata per aggirare la sentenza della Corte Suprema, colpisce soprattutto i partner commerciali più fedeli agli Stati Uniti...
