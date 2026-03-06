David Rossi il nuovo video che ricostruisce la morte del manager

È stato pubblicato un nuovo video che ricostruisce gli ultimi momenti di David Rossi, l’ex capo comunicazione di Mps deceduto il 6 marzo 2013. Il filmato mostra le immagini di sorveglianza e le testimonianze raccolte nelle indagini. La registrazione è stata diffusa dalla procura, che ha avviato nuovi accertamenti sulla vicenda. La pubblicazione avviene a distanza di dieci anni dalla morte del manager.

Nuovi sviluppi sulla morte di David Rossi, l'ex capo comunicazione di Mps deceduto il 6 marzo 2013. Prima della presentazione a Siena del rendiconto di metà mandato della Commissione parlamentare d'inchiesta che sta indagando sulla vicenda, è stato mostrato un video, realizzato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, che descrive la sequenza dei fatti prima della caduta dalla finestra di Rocca Salimbeni, ricostruita secondo le misurazioni del colonnello del Ris Gregori e l'analisi del medico legale Robbi Manghi. Nella ricostruzione ambientata nell'ufficio del manager, si vede David Rossi seduto alla scrivania mentre discute con due persone.