Morte di David Rossi minacce alla capo segreteria della commissione d’inchiesta | Chi è stato sa cosa è successo nel 2013

La morte di David Rossi, avvenuta nel 2013, resta al centro di numerose inchieste e discussioni. A quasi tredici anni dall’evento, la commissione parlamentare continua le indagini per chiarire le circostanze del suo decesso. Recentemente, sono emerse minacce rivolte alla capo segreteria della commissione, sottolineando l’importanza di fare luce su un episodio ancora avvolto da mistero.

Siena, 13 gennaio 2025 – La morte di David Rossi continua a far discutere. A quasi 13 anni di distanza dalla scomparsa del responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, va avanti il lavoro della commissione parlamentare di inchiesta, chiamata a far luce su un caso di suicidio che non ha mai del tutto convinto. Nelle scorse settimane, un'inchiesta de Le Iene poneva nuovi ed inquietanti interrogativi sulla possibilità, a questo punto assai concreta, che il manager non sia caduto da solo da quella stanza in Rocca Salimbeni. Oggi è il presidente della stessa commissione Gianluca Vinci a raccontare di nuove indagini sulle minacce a Catia Silva, capo segreteria e sua più stretta collaboratrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

