Morte di David Rossi Le Iene tornano all’attacco Documenti esclusivi

Le Iene tornano a indagare sulla morte di David Rossi, sollevando nuovi dubbi e documenti esclusivi. Nel loro approfondimento, si interrogano sulla versione ufficiale e sul ruolo delle istituzioni, mettendo in discussione la versione del suicidio e suggerendo possibili piste alternative. La vicenda continua a suscitare attenzione e interrogativi sulla verità dietro questa tragica scomparsa.

Siena, 16 dicembre 2025 – “Io mi chiedo come è possibile che un'università così importante come la Sapienza, che è stata contattata dai Ris, possa aver scambiato un omicidio per un suicidio?”. Lo dice Carolina Orlandi, la figlia acquisita di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena  trovato morto sulla strada su cui si affacciava il suo ufficio a Siena nel marzo 2013. La vicenda è da tempo al centro dell’attenzione del programma le Iene, che questa sera nella puntata che andrà in onda in prima serata su Italia 1  tratterà un nuovo capitolo con un servizio di Marco Occhipinti e Roberta Rei. Lanazione.it

