Morte di David Rossi Le Iene tornano all’attacco Documenti esclusivi

Le Iene tornano a indagare sulla morte di David Rossi, sollevando nuovi dubbi e documenti esclusivi. Nel loro approfondimento, si interrogano sulla versione ufficiale e sul ruolo delle istituzioni, mettendo in discussione la versione del suicidio e suggerendo possibili piste alternative. La vicenda continua a suscitare attenzione e interrogativi sulla verità dietro questa tragica scomparsa.

© Lanazione.it - Morte di David Rossi, Le Iene tornano all’attacco. “Documenti esclusivi” Siena, 16 dicembre 2025 – “Io mi chiedo come è possibile che un'università così importante come la Sapienza, che è stata contattata dai Ris, possa aver scambiato un omicidio per un suicidio?”. Lo dice Carolina Orlandi, la figlia acquisita di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena trovato morto sulla strada su cui si affacciava il suo ufficio a Siena nel marzo 2013. La vicenda è da tempo al centro dell’attenzione del programma le Iene, che questa sera nella puntata che andrà in onda in prima serata su Italia 1 tratterà un nuovo capitolo con un servizio di Marco Occhipinti e Roberta Rei. Lanazione.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Morte David Rossi di chi è l'ombra nel video - FarWest 21112025 Video Morte David Rossi di chi è l'ombra nel video - FarWest 21112025 Video Morte David Rossi di chi è l'ombra nel video - FarWest 21112025 Morte di David Rossi, Le Iene tornano all’attacco. “Documenti esclusivi” - Nella puntata in onda stasera su Italia 1 un nuovo servizio che mette al centro la discussa perizia e il software utilizzato ... lanazione.it

Le Iene, temi e anticipazioni del 16 dicembre: nuova svolta nel caso David Rossi, malasanità e le truffe del trading online - Torna questa sera, martedì 16 dicembre alle ore 21:15, il consueto appuntamento con “Le Iene”. ilmessaggero.it

A Sette Giorni su Siena TV si è tornati a parlare della morte di David Rossi. Ospiti Walter Rizzetto, deputato FdI e membro della Commissione parlamentare d'inchiesta e Rossella Canadè, giornalista Gazzetta di Mantova. - facebook.com facebook

A dieci anni dalla morte di @DavidBowieReal il 9 gennaio esce il libro "David Bowie. Oltre lo spazio tempo" di Poul Morley x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.