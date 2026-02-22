david rossi sei pm ancora contro le iene

Le sei pm coinvolte in un procedimento legale accusano le Iene di aver diffamato nel loro lavoro d'inchiesta. Le accuse derivano da un servizio che mette in discussione le indagini sulla morte di un manager di Mps, avvenuta nel 2013. Domani, nell’aula di tribunale di Genova, si discuterà se il creatore del programma e i suoi giornalisti abbiano oltrepassato i limiti del diritto di cronaca. Marco Occhipinti sarà ascoltato in mattinata.

La libertà di stampa, il giornalismo d’inchiesta e la separazione delle carriere si sfioreranno ( nuovamente ) domani a Genova, nell’aula di tribunale in cui si decide se il creatore delle Iene Davide Parenti, che della trasmissione è lo storico, coraggioso dominus e i suoi giornalisti Antonino Monteleone e Marco Occhipinti - che verrà interrogato di buon mattino - hanno diffamato sei magistrati che si sono occupati delle indagini su David Rossi, il manager Mps volato dalla finestra del suo ufficio di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013. Per la Procura di Siena fu omicidio, le potenziali compromissioni delle indagini emerse durante le audizioni della scorsa commissione parlamentare d’inchiesta vennero sostanzialmente ridimensionate e l’indagine sui possibili depistaggi archiviata nonostante prove claudicanti, il rischio di inquinamento probatorio denunciato da immagini, le prove sparite e le testimonianze documentali, financo la deposizione dell’ex colonnello dei carabinieri a Siena Pasquale Aglieco, che confermò la pesante compromissione della scena del delitto da parte dei pm. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

David Rossi, i pm contro i giornalisti delle IeneL'articolo analizza il caso di David Rossi, la cui morte viene ancora oggetto di controversie.

Leggi anche: Le Iene, novità sul caso di David Rossi

David Rossi: adesso si parla di omicidio (con Davide Vecchi)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scontro in tribunale De Gortes-Le Iene sul caso David Rossi: imprenditore assolto per 18 capi d'accusa su 21.

Morte di David Rossi, a processo il colonnello Aglieco conl’accusa di false dichiarazioni al pmGenova, 21 gennaio 2025 – Andrà a processo l'ex comandante dei carabinieri, colonnello Pasquale Aglieco, indagato dalla procura di Genova per false dichiarazioni ai pm nell'inchiesta sulla morte di ... lanazione.it

Il caso David Rossi. False dichiarazioni al pm. Aglieco sarà processatoFalse dichiarazioni al pubblico ministero di Genova nell’ambito delle indagini sui pm senesi originate anche dalle dichiarazioni fatte dallo stesso colonnello Pasquale Aglieco nel dicembre 2021 ... lanazione.it

DAL DITO NELL'OCCHIO ALLA SABBIA NEGLI OCCHI. Doveva essere una critica alla trasmissione. Per dire che David Rossi si è sicuramente suicidato e che il nostro lavoro a Le Iene era completamente sbagliato. Invece Antonio Degortes, col suo "Dito nell' - facebook.com facebook