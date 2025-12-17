Yildiz Juventus due club inglesi sono pronti ad affondare il colpo | la posizione dei bianconeri sul giocatore turco

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz Juventus è al centro di un vivace duello tra due grandi club inglesi, Chelsea e Arsenal, che sono pronti a fare la loro mossa. La corsa per assicurarsi il talento turco si intensifica, con tutte le parti interessate che cercano di consolidare la propria posizione. La situazione si fa calda e promette sviluppi imminenti, mentre il mercato si prepara a vivere un nuovo capitolo di mercato.

yildiz juventus due club inglesi sono pronti ad affondare il colpo la posizione dei bianconeri sul giocatore turco

© Calcionews24.com - Yildiz Juventus, due club inglesi sono pronti ad affondare il colpo: la posizione dei bianconeri sul giocatore turco

Yildiz Juventus, Chelsea e Arsenal sono sulle tracce del turco e presto potrebbero affondare il colpo. Ma i bianconeri spingono per il rinnovo Il nome di Kenan Yildiz continua a occupare un ruolo centrale nelle cronache di mercato e il tema Yildiz è ormai diventato uno dei più caldi anche a livello internazionale. Il talento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Yildiz Juventus, rischia di scatenarsi un’asta attorno al turco: tre top club pronti ad avventarsi su di lui in caso di fumata nera per il rinnovo. Lo scenario da brividi

Leggi anche: Maignan Juventus, c’è la fila per il portiere in scadenza col Milan: i bianconeri sono pronti a lanciare la sfida a due top club in particolare. Ultime

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Juventus vs Pafos; Juventus-Pafos LIVE; Spalletti, Yildiz non è Totti: da falso 9 si spegne. Da vero 10 invece...; Yildiz vola nella top mondiale: Juve, la cifra è spaventosa. E lo studio riapre il dossier sugli ex.

yildiz juventus due clubJuventus, due mediani per Spalletti: arrivano a zero - Spalletti è pronto ad accogliere i due centrocampisti: arrivano a zero ... calciomercatonews.com

yildiz juventus due clubYildiz e Conceiçao: le chiavi di Spalletti per riportare la Juve in alto - L'ex ct azzurro, nel corso della sua carriera, ha saputo esaltare i calciatori di maggior tecnica. msn.com

yildiz juventus due clubPagina 2 | Yildiz e Soulé insieme: Juve, cosa saresti stata se Motta e Giuntoli... - I due talenti di Juventus e Roma contro nella supersfida della prossima giornata. tuttosport.com

Kenan Yildiz 2025 - Magic Skills, Goals Assists HD

Video Kenan Yildiz 2025 - Magic Skills, Goals Assists HD

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.