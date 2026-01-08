Una voce proveniente dalla Turchia suggerisce che un club sia interessato a Koopmeiners, con la Juventus indicata come possibile destinazione. La situazione, ancora da confermare, desta attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Di seguito, l’analisi della posizione ufficiale dei bianconeri riguardo a questa eventuale trattativa.

Koopmeiners Juve, spunta una clamorosa indiscrezione dalla Turchia: questo club è sulle sue tracce. Ecco la posizione dei bianconeri. La Juve si trova a dover gestire un vero e proprio caso tattico ed economico riguardante uno dei suoi investimenti più onerosi del recente passato. Teun Koopmeiners sta vivendo una seconda stagione a Torino decisamente complicata e ben lontana dai fasti di Bergamo. L’avventura in bianconero stenta a decollare: nonostante 24 presenze accumulate tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, il tabellino recita impietosamente 0 gol e 0 assist. A pesare è anche la confusione tattica: partito da mediano e passato per la trequarti, il giocatore viene ora impiegato stabilmente nella linea di difesa da Luciano Spalletti, un esperimento che finora non ha pagato i dividendi sperati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Koopmeiners Juve, dalla Turchia lanciano un'indiscrezione a sorpresa: questo club sulle sue tracce! Ma ecco la posizione dei bianconeri

Dalla Turchia: il Galatasaray su Koopmeiners. Le ultime e la posizione della Juventus - Siamo nella fase embrionale della questione: gli aranciorossi hanno in mente un prestito con diritto di riscatto inferiore ai 30 milioni di euro, formula, questa, che HT Spor spiega essere non gradita ... msn.com