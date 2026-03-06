La Juventus è vicina a chiudere l’accordo per la cessione di un giocatore canadese, già ai saluti con il club. Il calciatore, arrivato lo scorso calciomercato estivo, è considerato uno dei flop della stagione. La trattativa sembra ormai definita e pronta a concludersi, con i dettagli ancora da sistemare prima dell’annuncio ufficiale.

Il matrimonio tra David e la Juve è già agli sgoccioli. Arrivato a zero l’estate scorsa, il canadese ha profondamente deluso le attese. Siamo quasi in zona Openda, l’altro grande flop (il secondo di Comolli.) che i bianconeri proveranno a sbolognare nel prossimo calciomercato. Openda costerà qualcosa come 45 milioni di euro tra prestito e riscatto, mentre David è perlomeno costato zero, commissioni e ingaggio (6 milioni netti) esclusi. Più semplice, quindi, piazzare l’ex Lille, anche perché sembra avere ancora un discreto mercato in Premier League. Proprio l’Inghilterra è ad oggi la destinazione più probabile del classe 2000. ‘TEAMTalk’ parla di interesse e, soprattutto, di contatti già avviati con l’Aston Villa, club in questi anni dimostratosi ‘amico’ di quello bianconero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - David già ai saluti: Juve pronta a chiudere, i dettagli

David e la Juve, la frase che farà piacere ai tifosi: è già al centro di tuttoC’è una frase che, più di altre, Jonathan David continua a ripetere a chi gli chiede dell’ambientamento a Torino. Cioè: è esattamente come se l’aspettava. La chiave è evidentemente positiva, perché ... tuttosport.com

