Mercato Napoli Lucca ai saluti? Già scelto il sostituto!

Il mercato di gennaio è alle porte e il Napoli si prepara a definire alcune operazioni, con particolare attenzione al reparto offensivo. Dopo le voci di cessione di Lucca, è già stato individuato il suo possibile sostituto. La società lavora per rafforzare la rosa e migliorare le possibilità di squadra nel prosieguo della stagione.

Il Napoli si appresta ad entrare nel vivo della finestra di scambi di gennaio, con un occhio di riguardo per l'attacco. Lorenzo Lucca, finito nel mirino di diversi club europei, potrebbe presto salutare gli azzurri viste le (poche) prestazioni sottotono e mai del tutto convincenti. La società partenopea, già al lavoro sulle possibili alternative, valuta attentamente come sostituire il gigante italiano ex Udinese, nel caso di riscatto e cessione. Piace molto il profilo di Evan Ferguson della Roma. Napoli, Evan Ferguson nel mirino di Manna: la situazione. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Manuele Baiocchini, il Napoli sarebbe piombato su Evan Ferguson, attaccante ex Brighton oggi in forza alla Roma. Napoli, per mandare a giocare Lucca dovrai comprarlo: i dettagli sul riscatto e come incide sul mercato a 0; Napoli, frenata su Lucca: l'addio può slittare. Lukaku ancora ko, serve un vice-Hojlund; Napoli: Lucca piace a Mourinho e Farioli, Dovbyk si offre; Napoli, ritorno di fiamma per Lookman in caso di partenza di Lang o Lucca. Napoli, Lucca ai saluti: per l'attacco torna di moda Sterling - L'inglese, invece, è fuori rosa al Chelsea Sono giorni caldissimi in casa Napoli.

SKY – Calciomercato Napoli, Conte vuole Ferguson al posto di Lucca: sull’italiano Benfica e Nottingham - Manuele Baiocchini, giornalista, è intervenuto a Sky Sport 24 facendo il punto sul mercato del Napoli: "Ferguson ha le caratteristiche che piacciono a ... iamnaples.it

Pedullà: “Mercato Napoli? C’è da capire cosa vorrà fare Lucca, vi dico” - Così l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube ... mondonapoli.it

Voce dal Brasile : il Napoli avrebbe fatto un'offerta per il giovane Allan del Palmeiras. #calciomercato #mercato #Napoli #Allan x.com

“Mercato Napoli Molto dipenderà dalla scelta di Raspadori. La Roma è convinta di aver chiuso, ma il Napoli è ancora in corsa. Nell’entourage del giocatore non si esclude nulla. È uno snodo fondamentale per il mercato del Napoli, perché Raspadori è una pr - facebook.com facebook

