Scopri l’esclusiva “Love Story”: le foto e il racconto di JFK Jr e Carolyn Bessette, realizzati da Ryan Murphy. Attraverso le testimonianze di Sarah Pidgeon, Paul Anthony Kelly, Brad Simpson e Rudy Mance, vengono condivisi i dettagli sul processo di trasposizione della celebre coppia degli anni ’90 sullo schermo, offrendo uno sguardo approfondito sul progetto e sulla ricostruzione di questa storia d’amore.

Alcuni astanti preoccupati avevano visto una coppia avvenente entrare in Tompkins Square Park nel bel mezzo di una discussione. «Cosa dovrei fare? Stai scappando da me», aveva detto l’uomo, che indossava pantaloncini rossi a righe e un marsupio. «Sei un moccioso viziato ossessionato dalla tua immagine», aveva ribattuto la donna, che indossava un maglione bianco a coste sotto una giacca a vento blu. L’uomo le aveva strappato l’anello di fidanzamento dal dito e se n’era andato infuriato prima che la donna lo inseguisse e gli saltasse sulla schiena, facendolo quasi cadere a terra. Se i cittadini avessero guardato con più attenzione, avrebbero notato che questa lite domestica faceva in realtà parte di una scena girata per l’attesissima serie di Ryan Murphy Love Story: John F. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Esclusiva: Love Story, le foto e il racconto di JFK Jr e Carolyn Bessette di Ryan Murphy

Leggi anche: The Beauty: La data e le prime foto della nuova provocatoria serie di Ryan Murphy

In esclusiva su The Beauty: Ashton Kutcher entra nella sua villain era nella nuova serie nichilista di Ryan MurphyIn esclusiva su The Beauty, Ashton Kutcher si avventura in una nuova interpretazione, segnando il suo ingresso nella fase più complessa della sua carriera.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Nuovo accordo tra Sony e Netflix: film in esclusiva streaming dopo il passaggio in sala; Love Me Love Me, Prime Video ci farà innamorare col film tratto dal romanzo di Stefania S.; Love Me Love Me: Prime Video svela il poster ufficiale e annuncia la data di uscita del film; Juventus-Benfica apre il 2026 di Champions su Prime Video.

3 giorni. DIE MY LOVE sarà disponibile in esclusiva su MUBI a partire da venerdì. - facebook.com facebook