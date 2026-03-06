Dallinga frenato da una tendinite Così in avanti si scalda Odgaard

Dallinga è stato fermato da una tendinite agli adduttori e non sarà in campo contro il Verona. La squadra si sta preparando per la partita senza di lui, che avrebbe potuto essere la sua occasione. In sua assenza, sarà Odgaard a scendere in campo e a scaldarsi in vista della gara. La nota ufficiale conferma il forfait dell’olandese, che rimarrà fuori per infortunio.

E' iniziata la marcia di avvicinamento alla sfida con il Verona: senza Thijs Dallinga. Doveva essere la sua partita, forse l'ultima chiamata, ma non è destino: "Tendinite agli adduttori", recita la nota rossoblù, l'olandese è destinato a rimanere ai box. Il tutto dopo essere finito ai margini. L'ultima chiamata l'ha ricevuta a Bergen, contro il Brann, quando Castro è stato costretto a uscire per una gomitata al volto a fine primo tempo. Non è andata bene: un gol divorato e tanta fatica a rendersi utile. E allora panchina senza ingresso con il Torino e pure con il Brann al ritorno, quando Italiano ha preferito prima Odgaard e poi Dominguez....