La trattativa tra la Lazio e l’Hellas Verona per il trasferimento di un giovane attaccante è in fase di sviluppo. Dopo un periodo di pausa, i contatti tra le due società si sono intensificati, aprendo nuove possibilità di accordo. Restano da definire alcuni dettagli, ma l’interesse di entrambe le parti sembra consolidarsi, segnando un passo importante nel percorso di questa operazione di mercato.

Giovane Lazio, trattativa che si scalda: nuovi passi avanti nei contatti con il Verona per il centravanti

Calciomercato Lazio, assalto su Fabbian: nuovi contatti e trattativa che si scalda, le ultime

La Lazio intensifica i contatti per Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna. Le trattative si fanno più concrete, con nuovi incontri e approfondimenti sulla possibile operazione di mercato. Il club biancoceleste valuta attentamente la situazione del giocatore, considerandolo una delle opzioni prioritarie per rinforzare il reparto mediano. La trattativa, ancora in fase di definizione, prosegue con attenzione e senza clamore.

Talks in progress for #Giovane Santana do Nascimento to #Lazio from #Verona. #transfers x.com

La possibile offerta della Lazio per Giovane - facebook.com facebook