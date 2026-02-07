Il Fermano si spacca | Importante passo avanti | Così è una nefandezza

Il Fermano si divide sulla revisione dei criteri per classificare i Comuni montani. Da una parte, molti considerano che si tratti di un passo avanti, dall’altra alcuni criticano le scelte fatte, definendole una vera e propria nefandezza. La discussione rimane calda e ancora aperta, con l’altimetria che continua a essere il punto più delicato.

La revisione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani rappresenta sicuramente un passo avanti, ma la questione altimetrica resta un elemento da osservare con attenzione. La Conferenza Stato?Regioni ha infatti sancito la riduzione della soglia da 600 a 350 metri sul livello del mare. La decisione arriva dopo il ruolo determinante svolto da Uncem Marche, che per prima aveva sollevato le criticità della Legge 1312025 e del limite fissato a 600 metri. Una soglia che, come denunciato da Uncem Marche in una lettera inviata nel novembre 2025 al Ministro per gli Affari Regionali e alle Autonomie Roberto Calderoli, ai parlamentari marchigiani e alle istituzioni regionali, rischiava di escludere molte comunità appenniniche dalle politiche e dalle risorse dedicate alla montagna, penalizzando territori già segnati da isolamento, fragilità infrastrutturale e spopolamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

