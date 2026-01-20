Raccontare l' archeologia nella Tuscia il ciclo d' incontri per scoprire bellezze culturali e archeologiche

Il ciclo di incontri “Raccontare l'archeologia nella Tuscia” continua nel 2026, offrendo un’occasione per approfondire le ricchezze culturali e archeologiche della regione. Attraverso conferenze dedicate ai musei e al territorio, si intende promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico della Tuscia, coinvolgendo appassionati e studiosi in un percorso di scoperta e approfondimento delle sue testimonianze antiche.

Prosegue anche nel 2026 il ciclo di conferenze "Raccontare l'archeologia nella Tuscia", dedicato ai musei e al territorio. Da gennaio a dicembre, studiosi ed esperti proveniente da università, parchi archeologici e centri di ricerca, sono impegnati nella presentazione di ricerche e progetti in corso. Gli incontri si svolgono presso il Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz a Viterbo e il Museo archeologico nazionale dell'Agro Falisco e Forte Sangallo di Civita Castellana.

