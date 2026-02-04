San Valentino a Villa Palagonia | concerto del quartetto Montalbano visita guidata e un calice di vino

Domenica sera a Villa Palagonia si svolge un evento speciale per San Valentino. Alle 18:30, nella Sala degli Specchi, il Quartetto Montalbano tiene un concerto dedicato all’amore nella musica. L’evento include anche una visita guidata alla villa e un calice di vino per i partecipanti. Un modo semplice e diretto per celebrare la festa degli innamorati in un’atmosfera unica.

Domenica 15 febbraio 2026, alle ore 18:30, la suggestiva Sala degli Specchi di Villa Palagonia ospiterà Mirror Stars – Love Edition, un concerto immersivo del Quartetto Montalbano dedicato ai grandi temi dell’amore nella musica.L’evento propone un’esperienza che unisce musica dal vivo, luce e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il 14 dicembre 2025, la Sala degli Specchi di Villa Palagonia a Bagheria ospiterà

