A Padova torna il corso ONAV per assaggiatori di vino | 14 lezioni per imparare a leggere ogni calice

A Padova, il corso ONAV per assaggiatori di vino riprende con 14 lezioni pratiche, dopo un'interruzione causata dalla pandemia. I partecipanti impareranno a riconoscere aromi e sapori, migliorando la loro percezione sensoriale. Il percorso si rivolge sia agli appassionati sia a chi vuole approfondire la conoscenza del vino. Alla fine del corso, i corsisti potranno valutare ogni calice con maggiore sicurezza e competenza. I posti disponibili sono limitati.

Un'esperienza completa che unisce metodo, tecnica e degustazione di oltre 50 vini d'eccellenza, con un kit didattico professionale incluso al momento dell'iscrizione Diventare Assaggiatore di Vino certificato non è solo un titolo, ma un vero percorso di educazione sensoriale. A Padova la sezione di ONAV riparte con il nuovo Corso di 1° livello, un ciclo formativo pensato per chi desidera approfondire il mondo del vino in modo serio, guidato e coinvolgente. Dal 9 marzo 2026, alla Sala Polivalente del Patronato di Limena (PD), prenderà il via un programma strutturato in 14 lezioni teorico-pratiche più esame finale, durante le quali i partecipanti impareranno a utilizzare vista, olfatto e gusto per scoprire cosa si nasconde in ogni calice, affiancati dai docenti esperti ONAV.