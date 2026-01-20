Il Daikin Tour 2026 prende il via il 27 gennaio da Prato e si svolgerà in 41 tappe in tutta Italia fino al 28 maggio a Pescara. L’evento è rivolto a progettisti e installatori e offre un’occasione per approfondire le novità e le soluzioni di Daikin, multinazionale giapponese leader nel settore della climatizzazione, riscaldamento e purificazione dell’aria. Un’opportunità per aggiornarsi e confrontarsi sulle tecnologie più avanzate.

Il tour itinerante partirà il 27 gennaio da Prato e si concluderà il 28 maggio a Pescara, con un calendario che toccherà l’intero territorio nazionale Il 27 gennaio prende ufficialmente il via il Daikin Tour 2026, l’evento itinerante dedicato a progettisti e installatori promosso da Daikin, multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione, riscaldamento e purificazione dell’aria, che vanta il più ampio portafoglio di prodotti per applicazioni residenziali e commerciali. Questa nuova edizione del Daikin Tour conferma l’impegno dell’azienda nel presentare le ultime novità di prodotto e nel supportare i professionisti del settore HVAC attraverso formazione, aggiornamento tecnico e confronto diretto. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Parte il Daikin Tour 2026: 41 tappe in tutta Italia

Parte il Daikin Tour 2026: 41 tappe in tutta Italia per formare progettisti e installatori sulle novità di settore e presentare la gamma residenziale e commerciale DaikinIl Daikin Tour 2026 è un ciclo di incontri itineranti che si svolgerà da gennaio a maggio, toccando diverse città italiane.

Leggi anche: Angelina Mango ritorna in tour, dal 2 marzo tappe in tutta Italia: doppio appuntamento siciliano

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Daikin Tour 2026: 41 tappe in tutta Italia per formare progettisti e installatori; Scuola di Figura – Nudo dal vero: aperte le iscrizioni; Rocky Malatesta nominato Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Bari; Parte il Daikin Tour 2026 | 41 tappe in tutta Italia per formare progettisti e installatori sulle novità di settore e presentare la gamma residenziale e commerciale Daikin.

Parte il Daikin Tour 2026, 41 tappe in tutta Italia per formare progettisti e installatoriIl 27 gennaio prende ufficialmente il via il Daikin Tour 2026, l'evento itinerante dedicato a progettisti e installatori promosso da Daikin ... msn.com

Buon Natale da Noi festeggiamo 3 anni di attività come Agenzia Daikin Tre anni fatti di crescita, impegno, innovazione e soprattutto di fiducia da parte dei nostri clienti e partner, che ringraziamo di cuore. Ogni progetto, ogni collaborazione e og - facebook.com facebook