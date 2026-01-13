Flumeri incidente stradale allo svincolo della zona industriale

A Flumeri, nei pressi dello svincolo della zona industriale della Valle Ufita, si è verificato un incidente stradale. L’incidente ha coinvolto alcuni veicoli e ha causato disagio al traffico locale. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per le verifiche e le eventuali cure. La situazione è attualmente sotto controllo, in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali.

A Flumeri si è verificato un nuovo incidente nei pressi dello svincolo che serve la zona industriale della Valle Ufita. Due automobili sono rimaste coinvolte nello scontro e sul luogo dell'accaduto sono intervenuti sia i Carabinieri sia il personale sanitario. I conducenti hanno riportato solo.

