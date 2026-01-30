Incendio nel centro recupero rifiuti della zona industriale Acquarossa | FOTO

Questa mattina alle undici, si è scatenato un incendio nel centro recupero rifiuti di Acquarossa. Le fiamme sono divampate alla DM servizi per l’ecologia, un’azienda di via Fosso Ombrone che si occupa di trattamento e recupero di rifiuti. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita, ma il traffico nella zona è stato rallentato. Le cause dell’incendio sono ancora

Il principio di rogo ha visto l'arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco intorno alle 11. Utilizzata la gru per evitare il propagarsi delle fiamme Momenti di apprensione questa mattina, intorno alle ore 11, nella zona industriale Acquarossa. Un principio d'incendio è divampato presso la Dm servizi per l'ecologia, azienda situata in via Fosso Ombrone specializzata nel trattamento e recupero di rifiuti. Non fiamme ma tanto fumo ha interessato un consistente cumulo di carta destinato al riciclo, esterno al fabbricato. Stando alle prime ricostruzioni, il principio di rogo è rimasto circoscritto alla massa dei rifiuti cartacei senza estendersi alle strutture del capannone o ai macchinari circostanti.

