Fiorella canta Fabrizio e Ivano | Anime Salve il nuovo progetto live di Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia torna sul palco con il suo nuovo progetto “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”. Dopo il successo della prima data a Genova, l’artista ha deciso di aggiungere un secondo concerto, questa volta sempre all’Arena del Mare del Porto Antico, il 28 giugno, in occasione dell’Altraonda Festival. Un doppio appuntamento che richiama fan da tutta Italia e rende omaggio a due grandi della musica italiana, Fabrizio De André e Ivano Fossati.

ROMA – Parte con un doppio appuntamento a Genova “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo ed emozionante progetto di Fiorella Mannoia: a grande richiesta, alla data inaugurale del 27 giugno, si aggiunge il live del 28 giugno all’Arena del Mare del Porto Antico, in occasione di Altraonda Festival, nel cuore della città simbolo del cantautorato italiano e patria di Fabrizio De André e Ivano Fossati. I biglietti per la nuova data di “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” saranno disponibili a partire da oggi alle ore 16 su Ticketone e circuiti di vendita abituali. Per info: www. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Fiorella Mannoia torna a esibirsi dal vivo e lo fa con un tributo speciale a Fabrizio De André e Ivano Fossati.

Fiorella Mannoia in Fiorella Canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve

Anime Salve, Fiorella Mannoia canta Fabrizio De André e Ivano FossatiCon Fossati Fiorella Mannoia ha avuto un lungo sodalizio artistico, interpretando tante canzoni del cantautore genovese. Fabrizio De André la folgorò bambina, ascoltandone i brani. Storia di una ... rainews.it

Fiorella Mannoia da giugno in Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime SalveParte con un doppio appuntamento a Genova Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, il nuovo progetto di Fiorella Mannoia. (ANSA) ... ansa.it

Questa mattina abbiamo incontrato Fiorella Mannoia in vista del tour “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime salve”, che vede Genova come tappa d'apertura. Un progetto che, a trent’anni da Anime salve, ultimo disco di Fabrizio De André scritto a quattro ma - facebook.com facebook