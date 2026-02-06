I migliori album di Bad Bunny da ripassare per arrivare preparati all' Halftime Show del Super Bowl 2026

Con l’Halftime Show del Super Bowl 2026 ormai alle porte, molti fan si stanno rivedendo i migliori album di Bad Bunny. La sua musica ha conquistato milioni di ascoltatori e ora tutti cercano di ripassare i suoi pezzi più forti, quelli che potrebbero fare la differenza sul palco. Chi ha seguito la sua carriera sa che scegliere i pezzi migliori non è semplice, ma l’attesa cresce giorno dopo giorno.

Quando si parla dei migliori album di Bad Bunny, c'è chi sarebbe tentato di inserirli tutti in classifica. Del resto, ogni progetto pubblicato dal portoricano da quando ha messo piede nell'industria musicale è stato accolto con entusiasmo: il pubblico lo ha abbracciato fin da subito e la critica internazionale non è stata da meno. Quest'anno, poi, ha vinto il Grammy più ambito, quello per il migliore album, oltre a quello per il miglior disco urban, ma il primo è stato un evento senza precedenti per un prodotto che parla soprattutto spagnolo. Un traguardo in più da festeggiare con tutto il mondo nel suo imminente Halftime Show al Super Bowl 2026, il prossimo 8 febbraio.

