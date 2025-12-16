Studenti marsigliesi ricevuti nella sala di Consiglio Comunale da Simone Chierici

Il 16 dicembre 2025, studenti provenienti da Marsiglia sono stati ricevuti nella sala del Consiglio Comunale di Arezzo, incontrando Simone Chierici. L'evento ha rappresentato un momento di scambio culturale e di collaborazione tra le due città, offrendo agli studenti un'occasione di confronto con le istituzioni locali e di approfondimento sulle tematiche condivise.

© Lanazione.it - Studenti marsigliesi ricevuti nella sala di Consiglio Comunale da Simone Chierici Arezzo, 16 dicembre 2025 – . È stato l'assessore al turismo Simone Chierici a ricevere 44 studenti nella sala di Consiglio Comunale, accompagnati dai loro docenti, con "folta rappresentanza" di francesi provenienti dal liceo linguistico internazionale " Jacques Chirac" di Marsiglia. La visita di questi ultimi ad Arezzo è frutto di un gemellaggio consolidato con il liceo aretino "Vittoria Colonna". I nostri giovani concittadini ricambieranno a marzo quando si recheranno nella più grande città della Francia meridionale, affacciata sul mare e capoluogo della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

