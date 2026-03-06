Cuore bruciato sospesi alcuni medici dopo le segnalazioni del personale del Monaldi

L’Azienda ospedaliera dei Colli ha sospeso alcuni medici sulla base di segnalazioni del personale del Monaldi riguardanti un ambiente di lavoro definito “insostenibile”. I provvedimenti cautelari sono stati adottati dopo le denunce che evidenziano problemi all’interno del reparto. La decisione arriva in seguito alle accuse di un clima lavorativo difficile e alle relative segnalazioni del personale coinvolto.

Provvedimenti cautelari dell’Azienda ospedaliera dei Colli dopo le denunce su un clima lavorativo “insostenibile”. Atti trasmessi anche alla Procura di Napoli “L’Ufficio Procedimenti Disciplinari all’esito di una valutazione complessiva dei fatti e dei comportamenti successivamente tenuti, ha ritenuto di adottare provvedimenti cautelari di sospensione dal servizio e dall’incarico differenziando le posizioni dei medici coinvolti”, questa la decisione riportata in una nota della direzione del Monaldi. Infatti, in seguito al drammatico caso del cuore bruciato, sono stati adottati dei provvedimenti cautelari di sospensione dal servizio per alcuni medici della cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cuore bruciato, sospesi alcuni medici dopo le segnalazioni del personale del Monaldi Ospedale Monaldi, sospesi due chirurghi dopo il caso del cuore “bruciato” per un trapianto pediatricoLa direzione dell'ospedale Monaldi ha fermato cautelativamente due medici e avviato un audit interno. Trapianto di cuore per un bambino “bruciato” al Monaldi: sospesi due mediciLa Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla vicenda che riguarda un bambino di due anni e tre nesi sottoposto ad un trapianto di cuore lo... Contenuti e approfondimenti su Cuore bruciato. Temi più discussi: Bambino dal cuore bruciato, all'ospedale Monaldi sospesi due dirigenti medici: altri due casi sospetti; La morte di Domenico, azienda ospedaliera: Sospesi due dirigenti medici; Morte Domenico con cuore bruciato: sospesi due dirigenti medici al Monaldi; Sospesi due medici del Monaldi. Presto altri provvedimenti. Bimbo col cuore bruciato, lettera dei colleghi contro Guido Oppido per il clima pesante in sala operatoriaUna lettera degli infermieri del reparto di cardiochirurgia del Monaldi accusa il primario Guido Oppido di aver creato un clima insostenibile tra il personale ... virgilio.it Bimbo col cuore bruciato, chat degli infermieri su Guido Oppido durante il trapianto: Non ha voluto nessunoNelle chat degli infermieri nuovi dettagli sulla morte del bimbo col cuore bruciato: i sanitari parlano anche di Guido Oppido ... virgilio.it L'addio a Domenico, il bimbo del «cuore bruciato»: la bara bianca, la folla, i palloncini. In chiesa l'abbraccio tra i genitori e Meloni. Il vescovo: «È figlio di tutti noi». La mamma: «Vi siete mossi tutti, grazie». La cronaca sul sito del Corriere - facebook.com facebook Il giallo del cuore bruciato, il Monaldi: «Decisivo il ghiaccio secco» | La madre dai pm con l’audio del chirurgo x.com