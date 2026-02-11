Trapianto di cuore per un bambino bruciato al Monaldi | sospesi due medici

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine sulla vicenda di un bambino di due anni e tre mesi che il 23 dicembre scorso è stato sottoposto a un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi. Due medici coinvolti nell’operazione sono stati sospesi. La famiglia del bambino aspetta risposte e chiarimenti sui motivi di questa decisione.

La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla vicenda che riguarda un bambino di due anni e tre nesi sottoposto ad un trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre presso l'ospedale Monaldi. Secondo la ricostruzione, il cuore donato da un paziente di Bolzano sarebbe arrivato a Napoli ormai già.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Monaldi Trapianto Ospedale Monaldi, sospesi due chirurghi dopo il caso del cuore “bruciato” per un trapianto pediatrico La direzione dell’ospedale Monaldi ha sospeso due chirurghi dopo il caso del cuore “bruciato” durante un trapianto pediatrico. Cuore "bruciato" al Monaldi, è corsa contro il tempo. La mamma del bambino: «Serve un altro trapianto, tra pochi giorni sarà tardi» Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Monaldi Trapianto Argomenti discussi: Napoli, cuore bruciato col ghiaccio secco: salta trapianto a bambino di 2 anni; Il cuore danneggiato nel trasporto, il trapianto del bambino che salta. La disperazione di due mamme, a Bolzano e Napoli; Napoli, trapiantato cuore bruciato ad un bambino: sospesi i chirurghi; Cuore danneggiato trapiantato a bimbo: tre inchieste e medici sospesi al Monaldi. Napoli, trapianto di cuore sbagliato: il bimbo di 2 anni in fin di vita. La mamma: «Voglio che si salvi, il resto è secondario»Una corsa contro il tempo che si è trasformata in un incubo. All'ospedale Monaldi di Napoli, un bambino di appena due anni e mezzo sta lottando per la vita in un letto di ... ilmessaggero.it Cuore inutilizzabile, salta il trapianto. Bimbo di 2 anni rischia di morire, la madre: 'Non doveva succedere'Un bimbo di 2 anni rischia di morire, corsa contro il tempo per trovare un cuore nuovo. Oggi mi sento malissimo. Più passano le ore di attesa e continuamente mi sento peggio di prima, perché i medici ... lostrillone.tv Un cuore “carbonizzato” prima del trapianto: una vicenda che ha scosso l’Italia. Il freddo estremo, causato dal ghiaccio secco, potrebbe essere la causa del danno a un organo destinato a un bambino a Napoli. Ecco perché il ghiaccio può “bruciare” i tessuti e - facebook.com facebook Salta il #trapianto di cuore per un piccolo paziente napoletano con grave cardiomiopatia: l'organo donato è stato conservato con ghiaccio secco che lo ha danneggiato irreparabilmente. Aperte tre inchieste per capire le cause dell'imperizia. #ANSASalute bit x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.