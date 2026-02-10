Ospedale Monaldi sospesi due chirurghi dopo il caso del cuore bruciato per un trapianto pediatrico

La direzione dell’ospedale Monaldi ha sospeso due chirurghi dopo il caso del cuore “bruciato” durante un trapianto pediatrico. L’ospedale ha deciso di bloccare temporaneamente i medici coinvolti e ha avviato un’indagine interna per chiarire cosa sia successo. La vicenda ha sollevato molte preoccupazioni tra i familiari dei pazienti e il personale sanitario.

La direzione dell'ospedale Monaldi ha fermato cautelativamente due medici e avviato un audit interno. La Procura indaga su un presunto errore di conservazione dell'organo e su quanto avvenuto in sala operatoria. La decisione è arrivata mentre proseguono le indagini della Procura di Napoli, che sta cercando di fare piena luce su quanto accaduto. Parallelamente, l'azienda ospedaliera ha avviato un audit interno per ricostruire nel dettaglio la catena di eventi e individuare eventuali criticità nei protocolli seguiti. Secondo quanto riferito dalla madre del bambino al legale della famiglia, l'avvocato Francesco Petruzzi, il trapianto sarebbe stato comunque effettuato nonostante l'organo risultasse inutilizzabile.

