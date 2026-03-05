Cuadrado | Mi sento in forma tornare allo Stadium sarà un' emozione unica

Juan Cuadrado ha dichiarato di sentirsi in buona forma e di aspettarsi con entusiasmo il ritorno allo stadio per la prossima partita di Serie A contro il Pisa. La sfida si avvicina e il calciatore colombiano si prepara a scendere in campo, parlando della sua condizione fisica e delle emozioni legate al ritorno nella struttura. La partita è tra le più attese della giornata.

Si avvicina una delle partite più attese della prossima giornata di Serie A, quella tra la Juventus e Pisa. In vista di questo importante incontro, si evidenziano le dichiarazioni di uno dei protagonisti, che ha condiviso aggiornamenti sulla propria condizione fisica, sulle emozioni legate alla sfida e sul rapporto con la città e i tifosi. La partita promette di essere ricca di adrenalina, con tanti aspetti che si intrecciano tra aspetti tecnici e personali dei calciatori coinvolti. Juan Cuadrado ha ammesso di aver attraversato un momento di problema fisico, legato a una condizione del proprio corpo. La decisione condivisa con il club è stata di affrontare questo ostacolo con il supporto di una figura professionale di fiducia, ritenendo questa scelta la più adeguata sia per l'atleta che per la società.