Cuadrado niente Juve per il colombiano? Ecco le condizioni fisiche dell’ex Inter in vista del match contro i bianconeri di Spalletti

L’avventura di Cuadrado con la Juventus sembra essere a rischio per la prossima sfida contro i bianconeri. L’esterno colombiano del Pisa non ha ancora recuperato dall’infortunio al bicipite femorale sinistro, mettendo in dubbio la sua presenza in campo. Una notizia che potrebbe influenzare le strategie di Spalletti e alterare gli equilibri della partita.

Cuadrado ko per la sfida contro i bianconeri. L'esterno del Pisa non recupera dall'infortunio al bicipite femorale sinistro per il match contro la Juve. La sfida di campionato tra Pisa e Juventus, in programma il prossimo 27 dicembre all'Arena Garibaldi, non vedrà tra i suoi protagonisti uno degli ex più attesi e amati della storia recente bianconera. Juan Cuadrado, colonna della "Vecchia Signora" per ben otto stagioni, dovrà infatti rinunciare all'incrocio con il suo passato a causa di un infortunio muscolare che si sta rivelando più ostico del previsto. Come riportato dal Corriere Fiorentino, il colombiano non riuscirà quasi certamente a mettersi a disposizione per l'ultimo impegno dell'anno solare.

