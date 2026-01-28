Ex Wartsila | metà dipendenti in cassa integrazione la rabbia dei sindacati

A Bagnoli, lo stabilimento ex Wartsila ha avviato la cassa integrazione per metà dei suoi dipendenti. Per otto giorni, i lavoratori resteranno a casa a causa di un problema con un fornitore. I sindacati protestano, chiedendo risposte chiare e soluzioni rapide. La situazione ha sollevato tensioni tra i lavoratori e la direzione dell’azienda.

Metà del personale della Innoway, nello stabilimento ex Wartsila a Bagnoli, va in cassa integrazione per otto giorni a causa di un problema con un fornitore. Le Rsu, dopo aver già lamentato disorganizzazione e criticità varie nelle scorse settimane, sono sul piede di guerra e hanno organizzato stamattina, mercoledì 28 gennaio, un presidio - assemblea davanti ai cancelli della fabbrica. Innoway è la joint venture tra il gruppo MSC e Innofreight, specializzata nella produzione di carri merci ferroviari innovativi e modulari e subentrata alla Wartsila nello stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Uilm, Fim Cisl e Fiom Cgil (nonché Usb in una nota separata) lamentano una “mancanza di trasparenza” da parte dell’azienda.🔗 Leggi su Triesteprima.it

