Lavoratori in cassa integrazione cresce la preoccupazione per i dipendenti della AZA

Lunedì 12 gennaio, davanti allo stabilimento AZA di Noventa Padovana, si è svolta un’assemblea dei lavoratori rimasti in forza. La manifestazione ha evidenziato le preoccupazioni crescenti tra i dipendenti, in particolare quelli in cassa integrazione, circa il futuro dell’azienda e la tutela dei posti di lavoro. La situazione richiede attenzione e monitoraggio per comprendere eventuali sviluppi e risposte da parte delle istituzioni.

Stamattina, lunedì 12 gennaio davanti alla AZA Corp, si è tenuta un'assemblea e un presidio dei lavoratori rimasti in forze presso lo stabilimento di Noventa Padovana in via Colombo, 8. I 44 lavoratori rimasti, 19 operai e 25 impiegati, a fronte dei 70 in forze ad aprile 2025, sono sempre più.

