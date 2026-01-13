Canosa di Puglia | salvarono persone da un incendio encomio solenne per otto poliziotti Consegnato dal sindaco

A Canosa di Puglia, otto poliziotti sono stati riconosciuti con un encomio solenne dal sindaco per aver salvato delle persone da un incendio in una struttura ricettiva locale. Questo gesto testimonia l’impegno e il coraggio delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della comunità. La premiazione si inserisce in un contesto di riconoscimento pubblico per il loro valore e dedizione.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Canosa di Puglia (BAT): il Sindaco del Comune di Canosa di Puglia consegna la benemerenza dell’encomio solenne a otto Poliziotti per il salvataggio di ospiti da un incendio in una struttura ricettiva del territorio.   L'articolo Canosa di Puglia: salvarono persone da un incendio, encomio solenne per otto poliziotti Consegnato dal sindaco proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

