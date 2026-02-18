Cuba a secco | crisi benzina tra razionamenti mercato nero e sanzioni USA l’isola sull’orlo del collasso energetico

Cuba vive una crisi della benzina causata dalle sanzioni USA e dalla diminuzione delle forniture. La carenza di carburante ha portato a razionamenti rigidi e a un mercato nero attivo, dove il prezzo sale rapidamente. I cittadini devono fare lunghe code per rifornire le auto, mentre molti si affidano a mezzi di trasporto alternativi. La mancanza di carburante sta paralizzando le attività quotidiane e limita i spostamenti. La situazione si aggrava con il rischio di ulteriori restrizioni da parte delle autorità.

Cuba al Collasso: La Benzina un Lusso Inaccessibile, Tra Razionamenti e Mercato Nero. Cuba sta affrontando una crisi energetica senza precedenti, con la popolazione costretta a razionamenti severi della benzina e un mercato nero florido. La situazione, aggravata dalla fine dell’era del petrolio venezuelano e dalle politiche dell’amministrazione statunitense, sta paralizzando l’isola e mettendo a rischio la stabilità sociale ed economica. Le Radici della Crisi: Dalla Dipendenza Venezuelana alle Sanzioni USA. La crisi attuale affonda le sue radici in una combinazione di fattori complessi. Per anni, Cuba ha fatto affidamento sul Venezuela come principale fornitore di petrolio, beneficiando di accordi agevolati durante la presidenza di Hugo Chávez.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cuba sull’orlo del collasso: senza il petrolio di Maduro l’economia dell’isola rischia il blackout totaleL’economia cubana è in forte crisi, in parte a causa della dipendenza dal petrolio venezuelano.

Cuba al collasso energetico: crisi carburante paralizza l’isola e rischia blackout diffusi. Trump nel mirino dell’Avana.Cuba sta vivendo un momento difficile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.