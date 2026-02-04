Crisi di personale nell’artigianato | a rischio il futuro del settore

La crisi nel settore artigianale si fa sentire anche a Salerno. Un quarto degli artigiani fatica a trovare personale qualificato, mentre le aziende cercano con difficoltà apprendisti pronti a entrare nel mondo del lavoro. La situazione mette a rischio il futuro di molte imprese locali.

Salerno, 4 febbraio 2026 – L’artigianato italiano sta attraversando una crisi silenziosa ma sempre più evidente: un artigiano su quattro non riesce a trovare personale qualificato e le aziende faticano a reperire apprendisti pronti a entrare nel settore. La difficoltà riguarda tutte le specializzazioni, dai falegnami agli elettricisti, dai meccanici ai ceramisti, e rischia di compromettere la capacità produttiva e la trasmissione di competenze che da sempre caratterizzano il mondo artigiano. Sergio Casola, responsabile del Settore Artigiano di Fenailp, non nasconde la preoccupazione: «Il problema è diventato strutturale. 🔗 Leggi su Zon.it

