Crisi di personale nell’artigianato | a rischio il futuro del settore

Da zon.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La crisi nel settore artigianale si fa sentire anche a Salerno. Un quarto degli artigiani fatica a trovare personale qualificato, mentre le aziende cercano con difficoltà apprendisti pronti a entrare nel mondo del lavoro. La situazione mette a rischio il futuro di molte imprese locali.

Salerno, 4 febbraio 2026 – L’artigianato italiano sta attraversando una crisi silenziosa ma sempre più evidente: un artigiano su quattro non riesce a trovare personale qualificato e le aziende faticano a reperire apprendisti pronti a entrare nel settore. La difficoltà riguarda tutte le specializzazioni, dai falegnami agli elettricisti, dai meccanici ai ceramisti, e rischia di compromettere la capacità produttiva e la trasmissione di competenze che da sempre caratterizzano il mondo artigiano. Sergio Casola, responsabile del Settore Artigiano di Fenailp, non nasconde la preoccupazione: «Il problema è diventato strutturale. 🔗 Leggi su Zon.it

crisi di personale nell8217artigianato a rischio il futuro del settore

© Zon.it - Crisi di personale nell’artigianato: a rischio il futuro del settore

Approfondimenti su Salerno Crisi

Crisi globale e carenza di personale: il 2026 dell’artigianato friulano parte in salita

Il 2026 si apre con sfide significative per l’artigianato del Friuli Venezia Giulia.

Menarini Bus, crisi senza fine: promesse disattese e futuro a rischio per Flumeri

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

How German Precision Turned into Its Downfall

Video How German Precision Turned into Its Downfall?

Ultime notizie su Salerno Crisi

Argomenti discussi: 'I camerieri? Li avete maltrattati per anni e ora dite che manca il personale. Tenetevi stretti i dipendenti, piuttosto'; Inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 del Distretto della Corte d’Appello di Milano. Intervento Funzione Pubblica Cgil Lombardia; Sanità, in Italia dal 2012 la spesa per il personale è scesa di 33 miliardi. I dati; Amazon punta sull’Ia: fuori 16mila dipendenti.

crisi di personale nellTagli al personale dell'UNRWA: la crisi umanitaria a Gaza si aggravaLa situazione a Gaza continua a deteriorarsi, specialmente dopo che l’UNRWA ha annunciato drastici tagli al personale e una riduzione dei salari. La vita dei palestinesi è già segnata da anni di confl ... notizie.it

Aumovio taglia 4.000 posti: la crisi dell’automotive tedesco non si fermaAscolta questo articolo ora... SCOPRI! Non si arresta l’emorragia di personale nell’ indotto automotive tedesco: dopo i giganti della componentistica, anche Aumovio annuncia un drastico piano di ridim ... quattroruote.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.