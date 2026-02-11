De Pascale sui Cpr in Emilia Romagna tira dritto | ira della Cgil e pressing di Fratelli d’Italia

Bologna, 11 febbraio 2026 - Il tema dei Cpr (Centri di Permanenza per il Rimpatrio, ndr) continua ad agitare il dibattito in Emilia Romagna dopo l'apertura del presidente della Regione alla realizzazione di un centro nel territorio regionale. Michele de Pascale, che prende atto dei disaccordi nella sua maggioranza (manifestati in particolare da Avs e M5s, in cauta attesa i dem), tira dritto sui Cpr: il problema delle espulsioni dei soggetti pericolosi esiste e va risolto. Ha quindi ribadito la disponibilità a sedersi ad un tavolo con il governo per discutere sia di integrazione e accoglienza per chi vuole lavorare e vivere in Italia, sia di procedure più efficaci per l'espulsione di chi deve essere rimpatriato.

