bretella delle polemiche il sindaco tira dritto

Il sindaco ha deciso di proseguire senza modifiche la variante sul polo logistico in via Bindellera, nonostante le polemiche sollevate dal segretario del Pd, che ha chiesto di sospenderla. Durante il lungo Consiglio comunale di giovedì e venerdì, si sono susseguite discussioni animate e proteste da parte di alcuni cittadini. La questione ha diviso l’amministrazione e la comunità, che continuano a esprimere le proprie preoccupazioni sulla mancanza di coinvolgimento. La decisione definitiva resta da definire.