Bretella delle polemiche il sindaco tira dritto
Il sindaco ha deciso di proseguire senza modifiche la variante sul polo logistico in via Bindellera, nonostante le polemiche sollevate dal segretario del Pd, che ha chiesto di sospenderla. Durante il lungo Consiglio comunale di giovedì e venerdì, si sono susseguite discussioni animate e proteste da parte di alcuni cittadini. La questione ha diviso l’amministrazione e la comunità, che continuano a esprimere le proprie preoccupazioni sulla mancanza di coinvolgimento. La decisione definitiva resta da definire.
Durante il Consiglio comunale fiume di giovedì e venerdì, il segretario del Pd Damiano Chirico ha presentato una mozione in cui chiede di sospendere la variante sul polo logistico in via Bindellera, denunciando un mancato coinvolgimento dei cittadini. Per il sindaco Roberto Assi però "abbiamo già convocato i cittadini, Li incontreremo e chiariremo con loro la questione". Tutti apprezzano la bretella progettata lungo via Bindellera e che si collegherà con la rotatoria di viale Monza, a sud del ponte della Candy. Servirà a smaltire il traffico di viale Lombardia. Ma invece di scaricare il traffico in una zona residenziale, secondo l’opposizione, si potrebbe utilizzare meglio la bretella già esistente (attualmente chiusa) di via Comollivia delle Donne Lavoratrici, abbastanza distanti da edifici residenziali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
