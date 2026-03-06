Costringeva una nonnina centenaria ad attendere il cambio del pannolone al buio | arrestato operatore di una Rsa

Un operatore socio-sanitario di una Rsa di Melito Porto Salvo è stato arrestato agli arresti domiciliari con l’accusa di aver costretto una nonnina di oltre cento anni ad attendere il cambio del pannolone al buio. La polizia ha avviato un’indagine dopo aver ricevuto segnalazioni e verificato le condizioni dell’anziana durante un sopralluogo nella struttura. L’uomo è ora sotto procedimento giudiziario per presunti maltrattamenti.

Un operatore socio-sanitario di una Rsa di Melito Porto Salvo è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti su una nonnina ultracentenaria ospite della struttura. L'uomo, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe sottoposto l'anziana a umiliazioni e vessazioni continue. 🔗 Leggi su Fanpage.it Abusi su ospiti ultraottantenni di una rsa, arrestato un operatore nel Milanese: incastrato dalle telecamere nascosteUn 46enne di origini peruviane è stato arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di due ospiti ultraottantenni di una Rsa di... Reggio Calabria, maltratta ultracentenaria in Rsa: arrestato un operatoreA Reggio Calabria, un’anziana donna ultracentenaria affidata alle cure del personale sanitario sarebbe stata ripetutamente maltrattata e umiliata...