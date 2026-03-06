Durante il passaggio del ciclone Harry sul meridione, le tecnologie quantistiche hanno avuto un ruolo nei soccorsi a Niscemi. Un rappresentante di IonQ ha spiegato come queste tecnologie siano state utilizzate per migliorare le operazioni di emergenza in quella zona. L'evento ha provocato danni ingenti a case, infrastrutture e attività produttive, stimando perdite per miliardi di euro.

La frana che ha colpito Niscemi ha aperto un fronte di quattro chilometri e costretto decine di famiglie ad abbandonare le proprie case. Per capire se lo smottamento fosse ancora in evoluzione la Protezione civile si è rivolta a IonQ, che ha messo a disposizione gratuitamente i propri sistemi satellitari e di quantum sensing, con cui è stato possibile individuare micro-movimenti del terreno invisibili ai sistemi tradizionali. Un caso concreto di dual use tecnologico che mostra come le tecnologie quantistiche possano supportare anche la gestione delle emergenze. L’intervista a Marco Pistoia, amministratore delegato di IonQ Italia Quando il ciclone Harry si è abbattuto sul meridione ha causato danni per miliardi di euro ad abitazioni, infrastrutture e siti produttivi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così le tecnologie quantistiche hanno aiutato i soccorsi a Niscemi. Parla Pistoia (IonQ)

