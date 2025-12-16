Tecnologie quantistiche | ricerca del dipartimento di Fisica e Chimica UniPa pubblicata su Science Advances

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dipartimento di Fisica e Chimica dell'Università di Palermo ha annunciato la pubblicazione dello studio

Immagine generica

Lo studio "Quantum Reservoir Computing for Photonic Entanglement Witnessing", a cura del Quantum Theory Group del dipartimento di Fisica e Chimica Emilio Segrè (DiFC) dell’Università degli Studi di Palermo, è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista "Science Advances".Il lavoro è frutto della. Palermotoday.it

Ricerca e non solo - La Fisica all'UNICAL: F. Plastina, Fisica e Tecnologie Quantistiche

Video Ricerca e non solo - La Fisica all'UNICAL: F. Plastina, Fisica e Tecnologie Quantistiche
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

tecnologie quantistiche ricerca dipartimentoCorrenti atomiche alternate per le tecnologie quantistiche del futuro - Osservata una corrente alternata all'interno di una giunzione Josephson di atomi ultrafreddi, un sistema in cui le particelle attraversano ... secolo-trentino.com

tecnologie quantistiche ricerca dipartimentoTecnologie quantistiche. Il caso emblematico di Marco Pistoia - Il rientro in Italia di Marco Pistoia dopo trent’anni trascorsi negli Stati Uniti non è solo una notizia scientifica, ma un caso emblematico ... dazebaonews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.