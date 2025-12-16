Tecnologie quantistiche | ricerca del dipartimento di Fisica e Chimica UniPa pubblicata su Science Advances
Il dipartimento di Fisica e Chimica dell'Università di Palermo ha annunciato la pubblicazione dello studio
Lo studio "Quantum Reservoir Computing for Photonic Entanglement Witnessing", a cura del Quantum Theory Group del dipartimento di Fisica e Chimica Emilio Segrè (DiFC) dell’Università degli Studi di Palermo, è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista "Science Advances".Il lavoro è frutto della. Palermotoday.it
Ricerca e non solo - La Fisica all'UNICAL: F. Plastina, Fisica e Tecnologie Quantistiche
Correnti atomiche alternate per le tecnologie quantistiche del futuro - Osservata una corrente alternata all'interno di una giunzione Josephson di atomi ultrafreddi, un sistema in cui le particelle attraversano ... secolo-trentino.com
Tecnologie quantistiche. Il caso emblematico di Marco Pistoia - Il rientro in Italia di Marco Pistoia dopo trent’anni trascorsi negli Stati Uniti non è solo una notizia scientifica, ma un caso emblematico ... dazebaonews.it
È stato presentato ufficialmente Qolossus 2.0, il primo computer quantistico fotonico modulare interamente realizzato in Italia. Il sistema rappresenta un passo decisivo nello sviluppo di tecnologie quantistiche basate sulla luce e nasce nell’ambito dell’iniziativa - facebook.com facebook
È online la nuova edizione del Tg Hi-Tech. Si parla di Editoria e IA, tecnologie quantistiche e nuovo nucleare. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.