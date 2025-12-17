Epo-Ocse | crescita tecnologie quantistiche quintuplicata in 10 anni

Il mercato globale delle tecnologie quantistiche è cresciuto di cinque volte in 10 anni e si prevede raggiungerà circa 93 miliardi di euro entro il 2035.

Roma, 17 dic. (askanews) – Il mercato globale della tecnologia quantistica raggiungerà circa 93 miliardi di euro entro il 2035. Secondo un nuovo studio pubblicato oggi dall’Ufficio Europeo dei brevetti (Epo) e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), il panorama della tecnologia quantistica sta vivendo una rapida espansione grazie all’aumento delle aziende che entrano nel settore, all’incremento degli investimenti e alla forte crescita dell’innovazione, ma ora deve affrontare sfide legate alla crescita e alla commercializzazione della tecnologia. Parte del piano di lavoro biennale dell’Osservatorio dell’Epo sui brevetti e la tecnologia, secondo quanto riporta un comunicato il rapporto offre un’analisi completa dell’ecosistema quantistico, includendo brevetti, investimenti, competenze, catene di approvvigionamento e politiche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

