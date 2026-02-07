I candidati incontrino i comitati di quartiere

I candidati sindaco si preparano a incontrare i comitati di quartiere e i cittadini. L’obiettivo è ascoltare direttamente le persone e discutere di problemi come infrastrutture, sicurezza e sanità. Gli incontri sono in programma nelle prossime settimane, con l’intento di raccogliere proposte e rispondere alle esigenze dei residenti.

I candidati sindaco incontrino i comitati e in generale i cittadini, per parlare di infrastrutture, sicurezza, sanità. È questa la richiesta di Elio Core, da poco rieletto presidente del comitato di quartiere Porto d'Ascoli Centro. Mentre il dibattito sul futuro della riviera entra nel vivo, le associazioni bussano alle porte della politica, domandando un reale processo di partecipazione che porti alle prossime elezioni comunali. "Chi si propone sindaco dovrebbe incontrare i comitati di quartiere per venire a conoscenza dei problemi della città – dice Core – San Benedetto necessita di un sindaco autorevole e preparato in sintonia con i cittadini, in grado di risolvere i molteplici problemi che attanagliano questa città; problemi complessi che attendono risposte da anni e che non sono mai giunti a soluzione.

