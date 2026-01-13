Comitati di quartiere ecco tutte le squadre

Sono stati ufficialmente completati i nuovi direttivi dei Comitati di quartiere di San Benedetto del Tronto, eletti durante l’election day del 13 e 14 dicembre 2025. Questi organismi rappresentano un punto di riferimento importante per la partecipazione civica e la tutela degli interessi locali. La loro costituzione consente di rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nelle questioni di quartiere, promuovendo un dialogo costruttivo tra residenti e amministrazione comunale.

Sono stati completati tutti i direttivi dei Comitati di quartiere di San Benedetto del Tronto, rinnovati con l’election day del 13 e 14 dicembre 2025. I quindici Consigli direttivi, riuniti nelle ultime settimane, hanno definito le cariche di presidente e vicepresidente, passaggio necessario per l’avvio formale dell’attività prevista dal Regolamento comunale. Con l’assegnazione dei vertici, i Comitati possono ora operare a pieno titolo nei rispettivi quartieri, svolgendo il ruolo di rappresentanza territoriale e di interlocuzione con l’amministrazione comunale su temi di interesse locale. Nel quartiere Agraria la presidenza è affidata a Luigi Piunti, con Mirko Raimondi vicepresidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Comitati di quartiere, ecco tutte le squadre Leggi anche: Miretti Juve, è lui l’oggetto del desiderio di mezza Serie A! Ecco tutte le squadre interessate Leggi anche: Verso le nuove circoscrizioni, Cardia: "Bene, ma si regolino anche i comitati di quartiere" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Comitati di quartiere, ecco tutte le squadre. Comitati di quartiere, ecco tutte le squadre - Sono stati completati tutti i direttivi dei Comitati di quartiere di San Benedetto del Tronto, rinnovati con l’election day ... msn.com

Mossad, l'histoire secrète d'Israël

Comitati di quartiere, eletti i vertici - I Direttivi hanno assegnato le cariche, ora possono iniziare a lavorare Leggi la notizia https://bum.comunesbt.it/2026/01/12/comitati-di-quartiere-eletti-i-vertici/ Iscriviti al canale Telegram per ricevere gli aggiornamenti in te - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.