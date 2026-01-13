Comitati di quartiere ecco tutte le squadre

Da ilrestodelcarlino.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati ufficialmente completati i nuovi direttivi dei Comitati di quartiere di San Benedetto del Tronto, eletti durante l’election day del 13 e 14 dicembre 2025. Questi organismi rappresentano un punto di riferimento importante per la partecipazione civica e la tutela degli interessi locali. La loro costituzione consente di rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nelle questioni di quartiere, promuovendo un dialogo costruttivo tra residenti e amministrazione comunale.

Sono stati completati tutti i direttivi dei Comitati di quartiere di San Benedetto del Tronto, rinnovati con l’election day del 13 e 14 dicembre 2025. I quindici Consigli direttivi, riuniti nelle ultime settimane, hanno definito le cariche di presidente e vicepresidente, passaggio necessario per l’avvio formale dell’attività prevista dal Regolamento comunale. Con l’assegnazione dei vertici, i Comitati possono ora operare a pieno titolo nei rispettivi quartieri, svolgendo il ruolo di rappresentanza territoriale e di interlocuzione con l’amministrazione comunale su temi di interesse locale. Nel quartiere Agraria la presidenza è affidata a Luigi Piunti, con Mirko Raimondi vicepresidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

comitati di quartiere ecco tutte le squadre

© Ilrestodelcarlino.it - Comitati di quartiere, ecco tutte le squadre

Leggi anche: Miretti Juve, è lui l’oggetto del desiderio di mezza Serie A! Ecco tutte le squadre interessate

Leggi anche: Verso le nuove circoscrizioni, Cardia: "Bene, ma si regolino anche i comitati di quartiere"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Comitati di quartiere, ecco tutte le squadre.

comitati quartiere tutte squadreComitati di quartiere, ecco tutte le squadre - Sono stati completati tutti i direttivi dei Comitati di quartiere di San Benedetto del Tronto, rinnovati con l’election day ... msn.com

Mossad, l'histoire secrète d'Israël

Video Mossad, l'histoire secrète d'Israël

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.