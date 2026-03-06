Nel primo pomeriggio una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 si è verificata nel Mar Ionio, con epicentro vicino alla costa ionica calabrese. L’evento è stato percepito anche a Brindisi e nelle zone di Corigliano-Rossano, Crosia e Calopezzati. Non ci sono segnalazioni di danni o feriti. La terra ha tremato in diverse località della regione e lungo la costa adriatica.

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, venerdì 6 marzo 2026, nel primo pomeriggio in provincia di Cosenza. Il sisma è stato rilevato alle 14:21 dalla rete di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e ha avuto una magnitudo compreso tra 3.9 e 4.3 sulla scala Richter. L'epicentro è stato localizzato nel Mar Ionio, a circa 13 chilometri dalla costa ionica cosentina, con una profondità di circa 22 chilometri.

© Ildifforme.it - Cosenza: terremoto di 4.3 nel Mar Ionio, avvertita fino a Brindisi

Forte scossa di terremoto oggi in provincia di Cosenza. Magnitudo 3.9 epicentro nel mar JonioCOSENZA – Una nuova scossa di terremoto si è verificata oggi, venerdì 6 marzo, in provincia di Cosenza a largo della costa Ionica con epicentro in mare ad una decina di chilometri di distanza dai comu ... quicosenza.it

Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 4 avvertita anche in PugliaUna forte scossa di terremoto di magnitudo 4 oggi alle ore 14,21 ha colpito la costa ionica della provincia di Cosenza, in Calabria. quotidianodiragusa.it