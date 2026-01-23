Terremoto a Catanzaro oggi di magnitudo 3.7 la scossa avvertita anche a Cosenza e Crotone

Oggi si è verificata una scossa di terremoto nel territorio di Catanzaro, con una magnitudo stimata tra 3.7 e 4.2 secondo l'INGV. L'evento sismico è stato avvertito anche nelle aree di Cosenza e Crotone. Nessuna informazione immediata su danni o feriti. Le autorità monitorano la situazione e continueranno a fornire aggiornamenti ufficiali.

Un terremoto che secondo le prime stime dell'INGV ha avuto una magnitudo compresa tra 3.7 e 4.2 è appena avvenuto nella zonaprovincia di Catanzaro, in Calabria.

Terremoto a Catanzaro oggi di magnitudo 3.7Un terremoto che secondo le prime stime dell'INGV ha avuto una magnitudo compresa tra 3.7 e 4.2 è appena avvenuto nella zona/provincia di Catanzaro, in Calabria. ilmessaggero.it

Terremoto oggi a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Serrastretta: avvertita in CalabriaSecondo i rilievi dell'INGV, un sisma di magnitudo tra 3.8 della scala Richter ha colpito la provincia calabrese alle ore 15 ... fanpage.it

