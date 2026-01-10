Terremoto all’alba tra Calabria e Sicilia | forte scossa di magnitudo 5.1 nel Mar Ionio svegliate migliaia di persone

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 si è verificata all’alba tra Calabria e Sicilia, nel Mar Ionio. L’evento sismico ha provocato timori e ha svegliato numerose persone nella regione. Le autorità stanno valutando eventuali danni o conseguenze, mentre le popolazioni interessate sono state invitate a seguire le indicazioni di sicurezza.

Il boato, la forte scossa e il brusco risveglio. Una forte scossa di terremoto ha colpito il Sud Italia alle prime luci dell’alba di oggi, sabato 10 gennaio 2026, generando paura e numerose segnalazioni tra Calabria e Sicilia orientale. Il sisma, di magnitudo 5.1, è stato registrato alle 05:53 ora italiana ed è stato avvertito distintamente in un’area molto ampia, dalla costa ionica calabrese fino alla Sicilia sud-orientale. Epicentro in mare al largo della costa calabrese. Secondo i dati ufficiali diffusi dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha avuto epicentro in mare, al largo della costa calabra sud-orientale, a circa 26 chilometri da Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Terremoto all’alba tra Calabria e Sicilia: forte scossa di magnitudo 5.1 nel Mar Ionio, svegliate migliaia di persone Leggi anche: Forte terremoto di magnitudo 5.1 scuote Calabria e Sicilia: avvertito fino al Siracusano Leggi anche: “Ha svegliato tutti”. Forte terremoto nella notte, la scossa avvertita da migliaia di persone Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Terremoto, forte scossa sveglia la Calabria: epicentro a Brancaleone, paura anche in Sicilia [DETTAGLI] - Una forte scossa di terremoto ha svegliato la città nelle prime ore del mattino, generando paura e apprensione tra la popolazione. reggiotv.it

Terremoto in Calabria avvertito anche nel Catanese - La scossa è stata percepita distintamente da numerosi cittadini, svegliati dal movimento tellurico, con oscillazioni avvertite in abitazioni, soprattutto ai piani alti. catanianews.it

Forte e lunga scossa di terremoto 5.0 nell'area dello Stretto di Messina. Epicentro in Calabria - 0 è stata registrata alle 05:53 nel Mar Ionio, con epicentro in mare e a circa 17 chilometri da Brancaleone ... msn.com

Le immagini di alcuni dei luoghi simbolo della città ridotti in macerie all’alba del 28 dicembre di 117 anni fa dal più devastante terremoto dell'epoca moderna (e come sono gli stessi luoghi oggi) Dall'archivio di LetteraEmme - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.