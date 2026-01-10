Terremoto all’alba tra Calabria e Sicilia | forte scossa di magnitudo 5.1 nel Mar Ionio svegliate migliaia di persone

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 si è verificata all’alba tra Calabria e Sicilia, nel Mar Ionio. L’evento sismico ha provocato timori e ha svegliato numerose persone nella regione. Le autorità stanno valutando eventuali danni o conseguenze, mentre le popolazioni interessate sono state invitate a seguire le indicazioni di sicurezza.

Il boato, la forte scossa e il brusco risveglio. Una forte scossa di terremoto ha colpito il Sud Italia alle prime luci dell’alba di oggi, sabato 10 gennaio 2026, generando paura e numerose segnalazioni tra Calabria e Sicilia orientale. Il sisma, di magnitudo 5.1, è stato registrato alle 05:53 ora italiana ed è stato avvertito distintamente in un’area molto ampia, dalla costa ionica calabrese fino alla Sicilia sud-orientale. Epicentro in mare al largo della costa calabrese. Secondo i dati ufficiali diffusi dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha avuto epicentro in mare, al largo della costa calabra sud-orientale, a circa 26 chilometri da Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

