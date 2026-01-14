I social? A volte sono un bene per i bambini lo rivela uno studio

I social media sono spesso considerati un rischio per i bambini, ma uno studio pubblicato su JAMA Pediatrics offre una prospettiva diversa. La ricerca analizza gli effetti dell’uso dei social sui più giovani, evidenziando possibili aspetti positivi. Questo contributo invita a riflettere con maggiore equilibrio sul ruolo di queste piattaforme nella crescita e nello sviluppo dei bambini.

Siamo abituati a sentir dire che passare il tempo a scorrere video e foto sia dannoso per la mente. Tuttavia, una ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista JAMA Pediatrics rimescola le carte. Lo studio ha analizzato per tre anni oltre 100.000 studenti in Australia, scoprendo che chi usa i social con moderazione, circa due ore al giorno, risulta spesso più sereno e soddisfatto rispetto a chi ne abusa, ma anche rispetto a chi non li usa affatto. I ricercatori hanno osservato che la relazione tra schermi e felicità non è a senso unico. Se superare le tre ore quotidiane causa ansia e tristezza, l’astinenza totale può portare alla solitudine. 🔗 Leggi su Cultweb.it

