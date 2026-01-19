La dieta che fa bene al cervello | uno studio rivela i benefici del digiuno intermittente

Il digiuno intermittente sta attirando l’attenzione come strategia per migliorare la salute cerebrale. Recenti studi evidenziano come questa pratica possa favorire la memoria, l’attenzione e ridurre infiammazione e ansia. Scegliere un approccio equilibrato al digiuno può rappresentare un’opzione utile per sostenere il benessere mentale nel rispetto delle esigenze individuali.

Il digiuno intermittente è una scelta benefica per la salute del cervello, con esiti positivi per la memoria e l' attenzione, riducendo al contempo gli stati infiammatori e l'ansia. A stabilirlo è uno studio nato da una collaborazione tra la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di Pisa, l'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore e l'University of California Irvine. La ricerca, pubblicato sulla rivista Acta Physiologica, pone a confronto i risultati di una dieta ad alto contenuto di grassi con quelli di un regime alimentare bilanciato giornaliero e quelli di un digiuno intermittente.

