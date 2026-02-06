Sagre festival e carnevali | cosa fare nel weekend dal 6 all’8 febbraio a Milano e in Lombardia

Questo fine settimana a Milano e in Lombardia si alza il sipario su una serie di eventi. Tra sagre, carnevali e festival, ci sarà l’imbarazzo della scelta per chi vuole uscire di casa e vivere la tradizione locale. Dalle piazze si sentono già i profumi di piatti tipici, mentre le strade si popolano di maschere e colori. Un’occasione per divertirsi e scoprire le radici della regione, tra musica, cibo e allegria.

Milano, 6 febbraio 2026 – Il fine settimana dal 6 all’8 febbraio 2026 offre in Lombardia un ricco calendario di appuntamenti tra cibo, tradizione e cultura. Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 trasformano la città e il territorio in un grande palcoscenico, dove sagre, festival e sfilate raccontano al fianco dello sport le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni locali. Dai piatti tipici delle valli ai mercatini e alle maschere dei carnevali, un itinerario di esperienze per grandi e piccini da segnare in agenda. Cosa fare a Milano con le Olimpiadi. OLIMPIADI Milano 31012026 Tutti a caccia di Selfie con i cerchi Olimpici in Piazza Scala foto Salmoirago Milano entra nello spirito dei Giochi e il prossimo weekend segna un momento storico per la città: iniziano ufficialmente le Olimpiadi Invernali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

