La Corea del Sud regola l’intelligenza artificiale prima di tutti | cosa cambia davvero

La Corea del Sud ha adottato l’AI Basic Act, la prima legge globale dedicata alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale generativa. Questa normativa stabilisce linee guida e requisiti per lo sviluppo e l’utilizzo dell’IA, segnando un passo importante nella gestione etica e sicura delle nuove tecnologie. Di seguito, analizziamo cosa comporta questa legge e quali cambiamenti può portare nel settore tecnologico e oltre.

La Corea del Sud ha dato il via all'entrata in vigore dell' AI Basic Act, la legge considerata la prima disciplina organica al mondo per la regolamentazione dell'intelligenza artificiale generativa. A partire dal 22 gennaio 2026, le aziende che producono e distribuiscono contenuti generati dall'IA devono apporre marcature (watermark) per indicare che testi, immagini, video o audio sono prodotti da algoritmi e non da persone. L'obiettivo dichiarato è aumentare trasparenza e fiducia nei sistemi di IA, contrastando fenomeni come i deepfake e la disinformazione. Secondo il testo della legge, che prende il nome ufficiale di Basic Act on the Development of Artificial Intelligence and the Establishment of a Foundation for Trustworthiness, i contenuti generati devono essere identificati in modo chiaro e visibile se possono essere confusi con materiali reali.

