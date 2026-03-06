Corteo Secondo Anello Verde ecco il percorso | partenza alle 23.45 da…

Lunedì 9 marzo il tifo organizzato nerazzurro, in particolare il Secondo Anello Verde, ha pianificato un corteo celebrativo per festeggiare i 118 anni dell’Inter. Il corteo, che partirà alle 23.45 subito dopo il derby di Milano, seguirà un percorso specifico, con la partenza prevista da un punto ancora da comunicare. L’evento coinvolge i tifosi nerazzurri e si svolge nella notte tra il 9 e il 10 marzo.

Corteo Secondo Anello Verde. Lunedì 9 marzo l’Inter festeggerà 118 anni di storia e, per l’occasione, il tifo organizzato nerazzurro – in particolare il Secondo Anello Verde – ha deciso di organizzare un corteo celebrativo che partirà immediatamente dopo il derby di Milano. La marcia si svolgerà a prescindere dal risultato della partita e attraverserà alcune vie del centro di Milano fino ad arrivare a dove prima sorgeva il ristorante l’Orologio, luogo simbolo dove nel 1908 venne fondata l’Inter. Corteo Secondo Anello Verde: il programma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ninociccarelli69 (@ninociccarelli) L’iniziativa era stata annunciata già alcuni giorni fa, ma ora emergono ulteriori dettagli sull’organizzazione della serata. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Il secondo anello verde solidale con Emil Audero: ecco lo striscione – FOTO Leggi anche: Inter, il Secondo Anello Verde: “No alla Supercoppa in Arabia” Aggiornamenti e notizie su Corteo Secondo Anello. Discussioni sull' argomento Roma, corteo contro lo studentato di lusso; Ex Mercati generali, corteo dei residenti contro la nuova cementificazione. L'area diventi un grande parco urbano; Lazio: Fisac Cgil Roma e Lazio aderisce al corteo di domenica 8 marzo e allo sciopero transfemminista di lunedì 9 marzo; Dagli ex Mercati generali al complesso Ama: la rivolta dei cittadini contro il nuovo cemento. Secondo anello verde, torna il tifo organizzato in curva NordSugli spalti dello stadio di San Siro torna il tifo organizzato della curva Nord: i sostenitori dell'Inter, come annunciato nei giorni scorsi, in occasione della gara casalinga contro la Fiorentina ... rainews.it INFORMAZIONI CORTEO INTER! Indipendentemente dal risultato contro il Milan, i sostenitori del Secondo Anello Verde hanno organizzato un corteo spontaneo per rendere omaggio al compleanno dell'Inter che scatterà proprio nella mezzanotte - facebook.com facebook Si avvicina il compleanno dell'Inter, il Secondo Anello Verde si prepara: "Corteo dopo il derby. Se vinciamo..." x.com